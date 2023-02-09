فريق كوري جنوبي ينقذ 4 من منكوبي الزلزال في تركيا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الخارجية في سيئول أن فريق الإنقاذ الكوري الجنوبي الذي يعمل في تركيا حاليا، أنقذ اليوم الخميس 4 أشخاص من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر.



وقالت الوزارة إن الفريق نجح في إنقاذ رجل في السبعينيات من العمر من تحت الأنقاض في موقع مدرسة ثانوية في أنطاكيا في ولاية "هاتاي" (لواء الإسكندرونة)، وذلك حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تركيا، وكان الرجل واعيا ولا يعاني من مشاكل صحية. وتم العثور على 4 جثث أخرى في الموقع.

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وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد أنقذ الفريق أيضا طفلة تبلغ من العمر عامين، إضافة إلى والدها وامرأة واحدة، من تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق في المدينة. وقال المسؤولون إن حالة الثلاثة كانت مستقرة نسبيا.



وصل الفريق المكون من 118 شخصا، وهو أكبر فريق ترسله كوريا الجنوبية على الإطلاق لأعمال الإنقاذ الطارئة في الخارج، يوم الأربعاء إلى مدينة "غازي عنتاب" جنوب شرق البلاد، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا.

روسيا اليوم