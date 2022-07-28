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الخميس، 28-07-2022 09:15 ص

فيديو.. سيول امطار تجتاح مناطق في الإمارات

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الوكيل الإخباري - شهدت الإمارات أمطار كثيفة تسببت في حدوث سيول وفيضانات في عدة مناطق، وسط تحذيرات من السلطات بالابتعاد عن مجاري الأودية.

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وقالت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة في الإمارات  إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد.


ودعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة.


ووجه مجلس الوزراء جميع الجهات الاتحادية خاصة في المناطق المتضررة من إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون "دوام الموظفين غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة".


كما أقر المجلس تشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار.

 

الحرة


 




 

 


 

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