فيديو - سيول جارفة في مناطق بالرياض

الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيول وهي تجرف السيارات بين منطقتي الحفنة والطوقي شمال الرياض مساء امس الجمعة.

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وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول تجرف السيارات والأتوبيسات وأخرى عالقة وسط المياه.