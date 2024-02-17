فيديو - سيول جارفة في مناطق بالرياض

الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيول وهي تجرف السيارات بين منطقتي الحفنة والطوقي شمال الرياض مساء امس الجمعة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول تجرف السيارات والأتوبيسات وأخرى عالقة وسط المياه.
سيول تجرف السيارات بين الحفنة والطوقي شمال الرياض 80كم مساء اليوم الجمعة 6/8/1445 pic.twitter.com/0GlRvAFe7r— وليد سليمان الحقيل (@walmoon) February 16, 2024
سيول تجرف سيارات شمال الرياض بين الحفنة والطوقي pic.twitter.com/EM9X5fOYxe— مجتمعنا (@KSASociety) February 16, 2024