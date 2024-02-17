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السبت، 17-02-2024 06:58 ص

فيديو - سيول جارفة في مناطق بالرياض

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الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيول وهي تجرف السيارات بين منطقتي الحفنة والطوقي شمال الرياض مساء امس الجمعة.

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وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول تجرف السيارات والأتوبيسات وأخرى عالقة وسط المياه.

 

 


 




 

 


 

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