الخميس 07-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بمنظومة "رجوم" .. القسام تستهدف غرف قيادة تابعة لجيش الاحتلال

سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع العدو في الشجاعية

آلاف النازحين بمجمع الشفاء في ظل انقطاع تام للكهرباء

صحة غزة : مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة

اسعار ليرة الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس

هذه عقوبة السائقين اللذين تسببا باستشهاد وكيل بالدوريات الخارجية

عطلة رسمية مرتقبة ليومين

عشرات الشهداء في قصف الاحتلال منزل شرقي غزة

حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين

بعد اجلائهم .. . أردنيون يتحدثون لـ "الوكيل" عن واقع أليم عاشوه بغزة

عاجل

بمنظومة "رجوم" .. القسام تستهدف غرف قيادة تابعة لجيش الاحتلال

الخميس، 07-12-2023 11:33 ص

فيديو- وفاة وإصابات جراء سيول قوية تضرب محافظة مصرية

656f786c4236047c68245043


الوكيل الإخباري- لقي مهندس مصرعه وأصيب 3 آخرون فى انقلاب سيارة بأحد طرق مدينة مرسى علم بسبب السيول، تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

وتبين أن المتوفي يعمل بإحدى الشركات الخاصة للمعدات الثقيلة العاملة بأحد مناجم الذهب غرب مرسى علم، حيث جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

اضافة اعلان


وتعرضت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر جنوب مصر لسيول كثيفة، أدت لإغراق الطرق الرئيسية التي تربطها بباقي مدن المحافظة والمحافظات المجاورة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (3)

إطلاق نار في مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

تنزيل (2)

البنتاغون يعلق على منطقة غويانا واهتمام واشنطن بها

تنزيل (1)

رئيسي يتوجه إلى موسكو للقاء بوتين

ء

حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين

_124788193_getty-nc-2x

أوكرانيا تحدد قائمة حاجاتها من الأسلحة الأمريكية

17019321641044822361_1200x630

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة في أذربيجان