فيضانات روسيا.. استمرار ارتفاع منسوب المياه في أنهار الأورال وتوبول وإيشيم

الوكيل الاخباري- أفادت إدارة قرية إيليك بمقاطعة أورينبورغ الروسية جنوب البلاد بارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال عند القرية إلى 913 سم، متجاوزا المستوى الخطير بنسبة 23 سم.

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وكتبت إدارة القرية على "تلغرام": "حتى الساعة 08:00 من 16 أبريل الجاري بلغ منسوب المياه في نهر الأورال عند قرية إيليك 913 سم بزيادة زائد 5 سم، فيما المستوى الخطير لمنسوب المياه 890 سم".



وأعلنت بلدية مدينة أورينبورغ عاصمة المقاطعة أن منسوب المياه في نهر الأورال عند المدينة انخفض بنسبة 26 سم خلال اليوم الماضي إلى 1143 سم.



وفي مقاطعة تيومين الواقعة جنوب غرب سيبيريا دعت الحكومة سكان مدينة إيشيم للنزوح إلى مراكز الإيواء بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه في نهر إيشيم.