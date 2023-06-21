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الأربعاء، 21-06-2023 07:41 ص

في مكة المكرمة.. إنقاذ حياة حاج إندونيسي من انفجار بالمعدة

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الوكيل الاخباري - أنقذ تدخل جراحي عاجل لفريق طبي مختص في مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة حاج إندونيسي يبلغ من العمر 90 عاماً، إثر تعرضه لانفجار في المعدة، حيث كان يشكو من آلام شديدة في البطن مع تقيئ وعدم القدرة على الأكل.

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وتبين بعد إجراء أشعة له في البعثة المرافق بها الحاج، أن لديه انفجارا في الجهاز الهضمي.


من جانبه أوضح الفريق الطبي المباشر للحالة بأنه فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ أجريت له كافة الفحوصات العلاجية اللازمة، وشخص المريض أن لديه تسمما في الدم نتيجة لانفجار في الاثني عشر، وتم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة، وأجريت له عملية استكشاف للبطن.


وبعد الفتح وجدت كمية كبيرة من الصديد تخرج من بطن المريض، كما وجد ثقب كبير بالمعدة طوله 2 سم في جدار المعدة الأمامي، وتم تنظيف البطن من الصديد وأخذ عينة للتحليل من حافة الثقب الموجود بالمعدة.


ومن ثم تم إغلاق الثقب وغسل الأحشاء والبطن من الداخل، وإغلاق الجرح وإفاقة المريض قبل نقله للعناية المركزة وهو الآن بصحة جيدة، وتم نقله إلى قسم الجراحة لاستكمال الخطة العلاجية المقررة له، وتم تزويد المريض بالنصائح الخاصة بالتغذية خلال المرحلة المقبلة والمحافظة على الالتزام بأدوية المعدة خلال فترة الحج.

 

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