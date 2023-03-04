قتلى وجرحى بمواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين في اليمن

الوكيل الإخباري - قتل وأصيب 10 أشخاص إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع وسط اليمن.

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وأفاد مصدر عسكري يمني أمس الجمعة بأن مواجهات اندلعت بين القوات المشتركة وجماعة "أنصار الله" في قطاع بتار شمال غربي الضالع، تخللها قصف متبادل بالمدفعية، أسفرت عن مقتل جندي واثنين آخرين من "أنصار الله" فيما أصيب 7 من الطرفين.



وذكر المتحدث أن القتال يأتي عقب تعزيز جماعة "أنصار الله" مواقعها الأمامية شمال محافظة الضالع بمقاتلين ومعدات عسكرية.



ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

روسيا اليوم