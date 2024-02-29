الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن: القبض على مطلوب خطر ممن جرى نشر صورهم وتعميمها لارتباطه بعصابات للاتجار بالمخدرات

مجمع الشفاء بغزة: ما نشهده اليوم يذكرنا بمجزرة "المعمداني"

منطاد تجسس إسرائيلي في أجواء جنوب لبنان

خلال 4 أيام .. الأوقاف تدعو المسجلين للحج استلام تصاريحهم

الصناعة في اليابان تنهار .. تراجع إنتاج 14 صناعة من أصل 15

الأرصاد: الموسم المطري شهد تراجعاً في الأداء خلال شهر شباط الحالي

وول ستريت جورنال: جنود إسرائيليون يرون أنه من الصعب تدمير حماس

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط موقع جل العلام

الخميس، 29-02-2024 11:23 ص

قتلى وجرحى تحت عجلات قطار في الهند

65e038bf4c59b7692c1f76ae


الوكيل الإخباري- لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب آخرون دهسهم قطار في ولاية جهارخاند الهندية.

اضافة اعلان


وحسب المعلومات فإن القتلى كانوا ركابا يحاولون الفرار من قطارهم الذي اشتعلت فيه النيران من الجانب الخطأ عندما سحقهم القطار الآخر.


إلا أن المسؤولين في الهند نفوا التقارير عن الحريق. وبدأت عملية إنقاذ واسعة النطاق بمشاركة فرق طبية وسيارات إسعاف وشرطة النقل بعد الحادث الذي وقع في ولاية جهارخاند شرقي الهند.


ويخشى أن يكون عدد من الأشخاص قد لقوا حتفهم، على الرغم من عدم تأكيد العدد الدقيق.


وفي وقت سابق، ذكرت قناة NDTV أن الركاب كانوا يحاولون الهروب بعد ورود تقارير عن حريق على متن قطار سريع في محطة سكة حديد كالاجهاريا في منطقة جامتارا في جهارخاند.


وأفادت القناة بأن الأشخاص الذين يسافرون على متن قطار أنجا إكسبريس من بهاجالبور إلى بنغالورو نزلوا من القطار بعد أن انتشرت شائعات عن حريق على متن القطار مما أدى إلى حالة من الذعر.


وقالت إنه "أثناء محاولتهم الركض عبر السكة الحديدة هربا من الحريق المزعوم، دهسهم قطار آخر".


ومع ذلك، قالت خطوط السكك الحديدية الشرقية إن الضحايا لم يكونوا ركابا ولكنهم كانوا يسيرون على السكة عندما صدمهم قطار. كما نفت الشركة التقارير التي تفيد بحدوث حريق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e044ec4c59b7680019cffc

منطاد تجسس إسرائيلي في أجواء جنوب لبنان

65e03b7e4c59b73e454e7af3

رئيس الأرجنتين يخطط لعقد قمة لدول أمريكا اللاتينية لدعم أوكرانيا

10161283072726375489303667052670

تخوف أمريكي من إقدام إسرائيل على توغل بري في لبنان خلال أشهر

65e026b44c59b7680019cfc3

السلطات التشادية تعتقل عم رئيس البلاد

1542034362-3213-11

إطلاق صواريخ على موقع عسكري بالجليل الغربي

4_news_1702394215

حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط موقع جل العلام