قتلى وجرحى تحت عجلات قطار في الهند

الوكيل الإخباري- لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب آخرون دهسهم قطار في ولاية جهارخاند الهندية.

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وحسب المعلومات فإن القتلى كانوا ركابا يحاولون الفرار من قطارهم الذي اشتعلت فيه النيران من الجانب الخطأ عندما سحقهم القطار الآخر.



إلا أن المسؤولين في الهند نفوا التقارير عن الحريق. وبدأت عملية إنقاذ واسعة النطاق بمشاركة فرق طبية وسيارات إسعاف وشرطة النقل بعد الحادث الذي وقع في ولاية جهارخاند شرقي الهند.



ويخشى أن يكون عدد من الأشخاص قد لقوا حتفهم، على الرغم من عدم تأكيد العدد الدقيق.



وفي وقت سابق، ذكرت قناة NDTV أن الركاب كانوا يحاولون الهروب بعد ورود تقارير عن حريق على متن قطار سريع في محطة سكة حديد كالاجهاريا في منطقة جامتارا في جهارخاند.



وأفادت القناة بأن الأشخاص الذين يسافرون على متن قطار أنجا إكسبريس من بهاجالبور إلى بنغالورو نزلوا من القطار بعد أن انتشرت شائعات عن حريق على متن القطار مما أدى إلى حالة من الذعر.



وقالت إنه "أثناء محاولتهم الركض عبر السكة الحديدة هربا من الحريق المزعوم، دهسهم قطار آخر".



ومع ذلك، قالت خطوط السكك الحديدية الشرقية إن الضحايا لم يكونوا ركابا ولكنهم كانوا يسيرون على السكة عندما صدمهم قطار. كما نفت الشركة التقارير التي تفيد بحدوث حريق.



روسيا اليوم