السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

ليبيا.. القتلى 11000 والمفقودون 10 آلاف

إصابات بمشاجرة عنيفة في عمان

الصفدي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأسبوع للجمعية العامة للأمم المتحدة

ارتفاع أسعار القمح عالمياً

شكاوى من انتشار كبير للكلاب الضالة في إربد

إربد.. شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد في ملكا

شاهد .. الفلك الدولي ينشر صوراً لـ "سديم القلب" من سماء الأردن

45 يوما على إضراب المعتقلين الفسفوس وخلوف في سجون الاحتلال

أسعار الذهب الأسود ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي

غزة :الصحة تحذر من توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع

الخميس، 14-09-2023 11:09 م

قرارات عاجلة صادرة عن الحكومة المغربية بشأن الزلزال المدمر

عع


الوكيل الاخباري- قررت حكومة المغرب أن تساهم مكونات الحكومة بأجرة شهر من الأجر الصافي من ضريبة الدخل واقتطاعات من التقاعد بناء على الدستور الذي يؤكد أن الجميع يتحمل بصفة تضامنية تكاليف تنمية البلاد.

وتقرر خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس أن يساهم أيضا موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو من يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.

اضافة اعلان

 

ويشير الفصل 40 من دستور البلاد إلى أن على الجميع وبصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي تتوافر عندهم، تحمل التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

وقد ضرب في 8 سبتمبر الجاري، زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز، وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

ليبيا.. القتلى 11000 والمفقودون 10 آلاف

650569d24c59b756f2014541

الجزائر.. السيطرة على 20 حريق غابات في ولاية بجاية

6505309a4c59b7587e271eb6

البنتاغون لم يحسم بعد قرار تسليم كييف صواريخ ATACMS بعيدة المدى

ذ

الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق

650534ba4c59b7556174ca04

كيم يزور فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" في الشرق الأقصى الروسي

65053a934236041ea6442936

مسؤول أوكراني: ننتظر وصول دبابات "أبرامز" قريبا

أخبار متعلقة
1229501550

الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة منكوبي الزلزال

77

حسرة سيدة في زلزال المغرب.. الأم نجت لكنها فقدت زوجها وأبناءها - فيديو

imgid556396

الجزائر تعزي أسر ضحايا الزلزال في المغرب

24922 (1)

فيديو- البحث عن ناجين تحت الأنقاض في المغرب

88

بالفيديو .. نجاة شابين بأعجوبة من زلزال المغرب

376630558_618367750460590_2004255725266301146_n

بالصور.. شاهد لقطات من آثار زلزال المغرب المُدمر