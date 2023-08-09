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الأربعاء، 09-08-2023 11:50 م

قرار من النيابة العامة بشأن جريمة أشعلت مواقع التواصل في مصر

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الوكيل الاخباري- أمرت النيابة العامة المصرية بوضع متهم بقتل زوجته وابنته والشروع في ذبح باقي أبنائه رهن الحبس المؤقت 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اعترافه بالجريمة وتأكيد تحريات الشرطة.

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وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة صباح 8 أغسطس الجاري، ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنا بمسكنه في منطقة الهرم، حيث نقل الأخيرون للمستشفى لإسعافهم.


وعلى إثر ذلك، انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة، وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، برفع ما به من آثار مادية، كما تبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد أفراد الأسرة.


وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الزوجة والطفلة المتوفيتين، مشيرة إلى أنها تتابع مع الطبيب المسؤول عن حالة بقية الطفلات المصابات تمهيدا لسؤالهن، فيما استمعت النيابة لشهادة جارة للمجني عليهما، إذ صرحت بأن اكتشافها للواقعة جاء بعد سماع أصوات استغاثة من المسكن، مؤكدة سوء سلوك المتهم وديمومة تعديه على المجني عليهما.

 




 

 


 

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