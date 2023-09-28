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الخميس، 28-09-2023 09:52 ص

قراصنة صينيون سرقوا 60 ألف رسالة إلكترونية من الخارجية الأميركية

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الوكيل الإخباري - قال موظف بمجلس الشيوخ الأميركي لرويترز، اليوم الأربعاء، إن القراصنة الصينيين الذين قاموا بتخريب منصة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الجاري تمكنوا من سرقة عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات وزارة الخارجية الأميركية.

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وقال الموظف، الذي حضر إفادة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن المسؤولين أخبروا المشرعين بأن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سُرقت من عشر حسابات مختلفة لوزارة الخارجية.

 

وأضاف أنه على الرغم من عدم ذكر أسماء الضحايا، إلا أن جميعهم باستثناء واحد، كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادي.


وذكر الموظف، الذي يعمل لدى السيناتور إريك شميت، تفاصيل الإفادة بشرط عدم ذكر اسمه.

 

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على رسالة لطلب التعليق بشأن الحادثة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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