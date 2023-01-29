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قطر: التأمين الصحي شرط للحصول على تأشيرة زيارة اعتبارا من الأربعاء

الأحد، 29-01-2023 09:55 ص

قطر: التأمين الصحي شرط للحصول على تأشيرة زيارة اعتبارا من الأربعاء

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة القطرية عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الجديد، الذي يلزم الزائرين للبلاد بتغطية فترة إقامتهم بالتأمين الصحي، اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل البلاد.

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وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أنه سيتم تنفيذ التأمين الصحي على مراحل لضمان سلاسة التطبيق حيث من المقرر تطبيقه على جميع الزائرين للبلاد اعتبارا من بداية شهر شباط المقبل،مبينة أنها أعدت الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين، حيث يتم تغطيتهم بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة القطرية.


وأشارت الوزارة إلى أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، فيما يبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا (13.7 دولار) عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد فترة الزيارة.


ويمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، إلا أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين.


ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة القطرية عند طلب إصدار تأشيرة دخول قطر أو تمديد تأشيرة الزيارة، حيث تعد وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة.


وبينت أنه بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في البلاد، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة في البلاد .

 

بترا

 




 

 


 

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