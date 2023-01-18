أمير قطر يصل الإمارات للمشاركة في لقاء قادة الخليج ومصر والأردن

الوكيل الاخباري- وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي، لقادة دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية وجمهورية مصر.



وذكرت صحيفة "الراية" القطرية أنه كانت في مقدمة مستقبليه بمطار الرئاسة الدولي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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هذا وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السُّلطان هيثم بن طارق، سيغادر اليوم البلاد متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في اللقاء الأخوي.



وكان الديوان الملكي قد ذكر أن الملك عبدالله الثاني "يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تتبعها زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

روسيا اليوم