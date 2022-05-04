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الأربعاء، 04-05-2022 02:33 م

قطر تبني أعلى منزلق مائي في العالم

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الوكيل الإخباري - تقترب قطر من إنجاز أول مشروع حديقة ألعاب مائية في البلاد، تتضمن أعلى منزلق مائي بالعالم سيبلغ ارتفاعه نحو 85 مترا .

ووفقا لموقع "قطر للسياحة"، فإن مشروع الحديقة المائية يقع ضمن جزيرة اصطناعية تدعى "قطيفان" يجري تشييدها حاليا شمال العاصمة الدوحة بالقرب من مدينة "لوسيل"، وتعول قطر كثيرا على أن يشكل المشروع مركز جذب رئيسي للسياحة مستقبلا.

ويمكن الوصول للجزيرة والمنزلق المائي بالقطار، حيث يضم مرافق عديدة ومطاعم ومقاه ومراكز تجارية واستراحات، إضافة إلى مرافق ألعاب رياضية متنوعة، ويتخلل مشروع الجزيرة الصناعية مناطق جذب ترفيهية وفنادق فاخرة وأماكن إقامة مدهشة ومرافق عالمية الطراز.

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وقد تم استلهام تصميم المشروع من الإرث الثقافي القطري، والبيئة الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط.

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