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الأحد، 05-09-2021 06:05 م

قطر تشارك في مؤتمر العمل المنعقد في مصر

قطر


الوكيل الإخباري - بدأت بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل بمشاركة 21 دولة عربية، من بينها قطر، التي تشارك بوفد يترأسه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

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ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية، ومنظمة العمل الدولية، ويستمر على مدى 7 أيام، يناقش أثر التطور التقني على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي، وخاصة بعد جائحة كورونا، ومتطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.


كما يبحث المؤتمر عددا من البنود التي تتضمن تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين، وشؤون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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