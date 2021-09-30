قطر تعلن عودة الدراسة وجاهيا بالكامل لطلبة المدارس والجامعات

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر عن تخفيف بعض الإجراءات والقيود الاحترازية، تماشيا مع خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء مكافحة انتشار كورونا.

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وتشمل الإجراءات المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن عودة الدراسة وجاهيا بالكامل للطلبة بنسبة 100 بالمئة من الطاقة الاستيعابية المعتمدة للمبنى المدرسي والمبنى الجامعي، مشددة على الالتزام بالتباعد بين الطلبة مترا واحدا كحد أدنى في جميع الأوقات، وفي غرف ومكاتب الموظفين، وإلزام الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية بارتداء الكمامة بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي في قطر.



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