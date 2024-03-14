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قطر ستزيح كندا من قائمة أكبر 5 منتجين للغاز في العالم

الخميس، 14-03-2024 02:45 م

قطر ستزيح كندا من قائمة أكبر 5 منتجين للغاز في العالم

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الوكيل الاخباري- توقع منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) نمو الإنتاج العالمي من الغاز بنسبة 32% أو بواقع 1.3 تريليون متر مكعب حتى عام 2050، ليصل إلى 5.3 تريليون متر مكعب سنويا.

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وأفادت مراجعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) بأن الزيادة الكبيرة في الإنتاج تأتي لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي للوقود الأزرق في عملية تحول الطاقة.

ورسم التقرير مستقبلا واعدا لقطر في مجال إنتاج الغاز، إذ توقع أن تحل مكان كندا في قائمة أكبر الدول المنتجة بحلول العام 2050 بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران والصين.

 




 

 


 

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