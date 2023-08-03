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الخميس، 03-08-2023 10:27 ص

قلق أممي بشأن حرية التنقل على طول ممر لاتشين

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الوكيل الإخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أمس الأربعاء، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستمرار التحديات المتعلقة بحرية التنقل على طول ممر لاتشين.

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وأكد غوتيريس، حسب بيان صدر باسمه، ضرورة قيام الأطراف بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، بما في ذلك الأوامر الصادرة في 22 شباط الماضي، والتي تم إعادة تأكيدها في 6 تموز 2023.


ويتعلق قرار العدل الدولية بالتدابير الرامية إلى ضمان حركة الأشخاص دون عوائق، والمركبات والبضائع على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين.


وقال البيان ان غوتريس "قلق بشكل خاص بشأن التقارير التي تتحدث عن تدهور الوضع الإنساني على الأرض"، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.


وحث غوتيريس، الطرفين على تكثيف الجهود من أجل تطبيع العلاقات على المدى الطويل لصالح السلام والأمن في المنطقة.


وكانت أذربيجان أعلنت مؤخرا عن تعليق حركة التنقل في ممر لاتشين، هو الممر الوحيد الذي يربط أرمينيا بالإقليم.


بترا

 




 

 


 

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