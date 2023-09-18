قوات إثيوبية تشتبك مع «الشباب» المتشددة

الوكيل الإخباري - أكد سكان إثيوبيون أن قوات إثيوبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحين من حركة الشباب المتشددة بالقرب من بلدة راب دور في غرب الصومال صباح أمس.



وسمع سكان إثيوبيون دوي انفجارات كبيرة أعقبها انفجار قوي قرب بلدة راب دور في منطقة باكول على بعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود الإثيوبية.

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وقالت حركة الشباب إنها نصبت كميناً لقافلة كبيرة من القوات الإثيوبية التي تعمل في المنطقة ضمن الجهود الإقليمية للقضاء على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال أحد السكان ويدعى حسن عبدالله: «سمعنا ثلاثة انفجارات ضخمة ثم أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة».



وقالت فاطمة علي التي تعيش في راب دور: «لقد كان قتالاً عنيفاً بالقذائف والأسلحة الأخرى لكننا لا نعرف التفاصيل». ولم يرد الجيش الإثيوبي ولا السلطات الصومالية على طلبات للتعليق.

واتفقت جيبوتي وإثيوبيا وكينيا في فبراير على بدء ما وصفته بعمليات «بحث وتدمير» لحركة الشباب، بالتعاون مع قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي من المتوقع أن تغادر الصومال بحلول نهاية العام المقبل.

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