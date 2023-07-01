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السبت، 01-07-2023 02:40 م

قوة الاتحاد الإفريقي تنهي سحب الدفعة الأولى من جنودها من الصومال

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الوكيل الإخباري - أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال، أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

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وقالت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (اتميس) في بيان اليوم الجمعة، إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 حزيران/يونيو.


ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندافي التسليم بأنه "محطة مهمة" في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية، بحسب (فرانس 24).


وكان مجلس الأمن يوم الثلاثاء، قد جدد تفويضه لمدة ستة أشهر لقوة الاتحاد الإفريقي التي لديها مهلة حتى نهاية أيلول/سبتمبر لسحب 3000 جندي إضافي.


وتضم أتميس أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من عدة دول إفريقية بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعا بحلول نهاية عام 2024.


وفي نيسان/أبريل 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل أتميس محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي تم تشكيلها في عام 2007.

 

وأتميس وهي بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.


وتشن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تمردا دمويا ضد الحكومة الهشة المدعومة دوليا في مقديشو منذ أكثر من 15 عاما.


وتواصل تنفيذ هجمات مميتة على الرغم من الهجوم الكبير الذي شنته القوات الموالية للحكومة في آب/أغسطس الماضي بدعم من قوة الاتحاد الإفريقي وضربات جوية أميركية.


بترا

 




 

 


 

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