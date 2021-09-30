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الخميس، 30-09-2021 12:12 م

كشف تفاصيل جريمة كبرى للاتجار بالبشر في البحرين

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الوكيل الاخباري - شهدت البحرين جريمة كبرى للاتجار بالبشر، كشفت ملابساتها النيابة العامة في البلاد، التي أمرت بإحالة تشكيل عصابي مكون من 19 شخصا إلى المحكمة الجنائية.

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، الأربعاء، مشيرة إلى أن النيابة استكملت تحقيقاتها في الواقعة التي يقوم بها تشكيل عصابي، وقررت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية ليتم محاكمتهم خلال الشهر المقبل.

 

‎ولفتت الوكالة إلى أنه تم فتح التحقيق في الواقعة بناء على بلاغات من 11 ضحية، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى أن التشكيل العصابي يمتهن الاتجار بالبشر (عاملات المنازل)، اللواتي يتم استغلالهن في الأعمال المنافية للآداب.


وأوضحت الوكالة أن تحقيقات النيابة البحرينية كشفت أن بعض أفراد التشكيل العصابي يقومون بخداع الفتيات وإيهامهن بوجود فرص عمل أفضل في أماكن أخرى لاستدراجهن من أجل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعد احتجازهن بالقوة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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