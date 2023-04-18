كندا: 155 ألف موظف حكومي يهددون بالإضراب غدا

الوكيل الإخباري- يعتزم أكثر من 155 ألف موظف من موظفي القطاع العام في كندا الإضراب غدا الأربعاء، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الأجور ومطالب أخرى، وفق ما أعلنت نقابتهم اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان



وبحسب شبكة التلفزيون الكندية، يعمل هؤلاء الموظفون الحكوميون في أكثر من 20 إدارة، بما في ذلك وكالة الإيرادات الكندية، وبلا عقود منذ العام 2021.



وقال رئيس الاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة كريس إيلوارد، هؤلاء العمال على غرار كل العمال، يستحقون أجورا عادلة وظروف عمل لائقة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ظهر اليوم ، فستتم الدعوة إلى إضراب عام على صعيد الوطن صباح غد الأربعاء.



والاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة أصغر من الاتحاد النقابي للموظفين العموميين، لكن من شأن إضراب أعضائه أن يؤثر على سلاسة العمل في مرافق الخدمة العامة.



وفي حال قرر الاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة المضي قدما في الإضراب، يتوقع أن يجري تأخير على صعيد معالجة إقرارات ضريبة الدخل وطلبات الهجرة واللجوء وطلبات جوازات السفر وتصاريح العمال الأجانب.



كما يتوقّع أن يؤثر الإضراب على الخدمات القنصلية والطلبات الجديدة للاستفادة من تقديمات المحاربين القدامى.

بترا