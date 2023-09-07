الخميس 07-09-2023
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الخميس، 07-09-2023 08:22 م

كوريا الشمالية لواشنطن و"الأعداء": السلاح النووي يقابله نووي

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الوكيل الاخباري- أعلن سفير كوريا الشمالية في موسكو، سين هون تشول. أن بلاده تتبع سياسة "الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية"، وسياسة الرد بالمثل على المواجهة الأمريكية في المنطقة.اضافة اعلان


وقال السفير الكوري الشمالي: "ستلتزم جمهوريتنا كما كانت في الماضي وفي المستقبل، بالموقف الثابت المتمثل في "الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية، والمواجهة الأمامية مقابل المواجهة الأمامية، للسيطرة على المحاولات المتهورة من قبل الولايات المتحدة والدول المعادية لتعزيز القوات العسكرية في المنطقة وأعمالها العسكرية العدائية".

 




 

 


 

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