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الأربعاء، 23-08-2023 12:36 ص

زاخاروفا: روسيا مستعدة للرد على مقترحات التسوية في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو منفتحة على حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية ومستعدة للرد على المقترحات الجادة.اضافة اعلان


وقالت زاخاروفا لوكالة الأنباء البرازيلية "برازيل دي فاتو" إن: "روسيا تقدر عاليا الوساطة والمبادرات الإنسانية الرامية إلى تحقيق السلام.. كنا وما زلنا منفتحين على حل دبلوماسي للأزمة، ومستعدون للرد على مقترحات جدية حقا"، لافتة إلى أن السلطات الأوكرانية أوقفت وحظرت المفاوضات مع موسكو.

وأوضحت أنه من أجل بدء عملية التفاوض: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، كما يجب على كييف أن توقف الأعمال العدائية، وتسحب قواتها".

كما أكدت زاخاروفا، في وقت سابق، أن محاولات كييف استهداف موسكو بالمسيرات تأكيد إضافي على الطبيعة الإجرامية لنظام زيلينسكي، ودعت الجنود الأوكرانيين إلى الاستسلام للجيش الروسي حقنا لدمائهم.

هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة لا تسعى لإنهاء النزاع الأوكراني، بمواصلة الحديث عن تسوية وفق "صيغة زيلينسكي"، وإن إيمان الغرب بانتصار كييف أصبح أضعف.

 




 

 


 

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