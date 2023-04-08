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السبت، 08-04-2023 01:02 م

كييف تعلن القضاء على 3 قنوات لتهريب الجنود الفارين من الخدمة

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الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الأمن الأوكراني، القضاء على 3 قنوات لتهريب الجنود الأوكرانيين المتهربين من التجنيد، اثنتان في مقاطعة كييف وواحدة في ترانسكارباثيا.

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ونشر جهاز الأمن الأوكراني بيانا عبر "تلغرام" قال فيه، "ألغى جهاز الأمن الأوكراني 3 قوات للتهرب من التعبئة، وكان من بين المعتقلين رئيس اللجنة الطبية العسكرية ومحام".

وتفيد التقارير بأنه نتيجة للتحقيقات، تم منع "هروب مائة من المتهربين من التجنيد" الذين كانوا يعتزمون استخدام هذه القنوات.

ووفقا لتقارير جهاز الأمن الأوكراني، توجد قناتان في مقاطعة كييف، تم تنظيم إحداهما من قبل رئيس اللجنة الطبية لمكتب التسجيل والتجنيد العسكري المحلي، الذي ألغى تسجيل المطلوبين للخدمة العسكرية مقابل رشوة، بينما تم إنشاء الثانية من قبل رئيس منظمة خيرية استثنى من التعبئة، السائقين الذين ينقلون المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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