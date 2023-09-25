الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 25-09-2023 05:03 م

لافروف: تجارتنا مع مصر قفزت بنحو 30%

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا ومصر تعملان على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتطوير المشاريع المشتركة.

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وجاء تصريح الوزير الروسي خلال افتتاحه اليوم الاثنين معرضا مخصصا للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وقال: "نعمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بسرعة. وقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في العام 2022 إلى 6 مليارات دولار، وهذا يزيد بنحو 30% عن العام السابق. وفي شهر مارس 2023، عقد اجتماع دوري للجنة الحكومية الدولية للتجارة والاقتصادية، تم خلاله اتخاذ قرارات جديدة بشأن مواصلة تعزيز مشاريعنا المشتركة".

 




 

 


 

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