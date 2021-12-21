لبنان: الحرائق تتسبب بآثار مدمرة في البيئة الطبيعية

الوكيل الاخباري - أعلن تقرير رسمي، أصدرته وزارة البيئة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2249 حريقا في الفترة الممتدة بين 2008- 2021، ما أدى إلى احتراق 21674 هكتارا.



وقال وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، في مؤتمر صحافي للإعلان عن التقرير"إن الغابات في لبنان تلعب دورا مهما في دعم التنوع البيولوجي وتوفير مجموعة متنوعة من السلع والخدمات البيئية".



وأشار إلى "تأثيرات حرائق الغابات على الغطاء الأخضر للبنان في السنوات الماضية .

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