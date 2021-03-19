لبنان.. تواصل الاحتجاجات المنددة بتدهور الليرة والوضع المعيشي

الوكيل الاخباري -

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نظم عشرات اللبنانيين مسيرة في العاصمة بيروت، الجمعة، احتجاجا على استمرار تدهور سعر الليرة مقابل الدولار، وتردي الأوضاع المعيشية.واختار المحتجون مقر وزارة الطاقة نقطة تجمع لهم، قبل أن ينطلقوا من هناك في مسيرة بالعشرات وصولا إلى ساحة رياض الصلح (وسط العاصمة)، قاطعين مسافة تقدر بنحو 4 كم.وخلال المسيرة، التي نُظمت بعنوان "إلى الشارع نحو حكومة انتقالية"، حمل المحتجون الأعلام اللبنانية وشعارات تندد بالهدر والفساد، وطالبوا بـ"حكومة انتقالية" من خارج المنظومة السياسية الحاكمة الحالية.