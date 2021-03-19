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الجمعة، 19-03-2021 11:24 م

لبنان.. تواصل الاحتجاجات المنددة بتدهور الليرة والوضع المعيشي

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الوكيل الاخباري - نظم عشرات اللبنانيين مسيرة في العاصمة بيروت، الجمعة، احتجاجا على استمرار تدهور سعر الليرة مقابل الدولار، وتردي الأوضاع المعيشية.
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واختار المحتجون مقر وزارة الطاقة نقطة تجمع لهم، قبل أن ينطلقوا من هناك في مسيرة بالعشرات وصولا إلى ساحة رياض الصلح (وسط العاصمة)، قاطعين مسافة تقدر بنحو 4 كم.

وخلال المسيرة، التي نُظمت بعنوان "إلى الشارع نحو حكومة انتقالية"، حمل المحتجون الأعلام اللبنانية وشعارات تندد بالهدر والفساد، وطالبوا بـ"حكومة انتقالية" من خارج المنظومة السياسية الحاكمة الحالية.

 




 

 


 

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