لبنان: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن حكومة تصريف الأعمال، قررت إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة "البريفيه" لهذا العام، على أن يتم اتخاذ قرار بما يخص السنة المقبلة.



وأكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن المجلس "طلب إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة ويبدو أن هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن ولذلك اتجهنا إلى اتخاذ هذا القرار".



وأوضح أن "امتحانات الثانوية العامة لا مناص من إجرائها وأموالها تأمنت"، مشيرا إلى أن "فريق وزارة المال يجهد لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبيل نهاية الشهر الحالي ونتوقع شنّ حملة على الحكومة بشأن دستورية اتّخاذ هكذا قرار".

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روسيا اليوم