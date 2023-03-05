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الأحد، 05-03-2023 09:35 ص

للأسبوع التاسع.. عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو

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الوكيل الإخباري - نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مجددا في تل أبيب مساء أمس السبت، احتجاجا على تعديل للنظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما توافد آخرون في حيفا ونتانيا.

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وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن أكثر من 160 ألف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات المتواصلة منذ 9 أسابيع.

وعبر التعديلات المقترحة، سيكون من الممكن في المستقبل للبرلمان إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. وإضافة إلى ذلك، سيحصل السياسيون على نفوذ أكبر في تعيين القضاة.


وتصر الحكومة الائتلافية التي تولت مهامها في ديسمبر/ كانون الأول 2022، على المضي قدما في تنفيذ هذه التعديلات رغم الاحتجاجات.


ووقعت اشتباكات في تل أبيب الأربعاء الماضي، بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق الحشود. وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن 11 متظاهرا تلقوا العلاج فيه.


ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديمقراطي.

لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.


واتهمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد مرارا نتنياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.


وربط بعض منتقدي التعديلات بينها وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد، وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.

 

الجزيرة

 




 

 


 

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