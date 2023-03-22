الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة في هذا الموعد

الملك يؤكد دور “الأعيان” في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث

استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي

نظام معدل لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام معدل للتأشيرات

حزب الاتحاد الوطني يواصل نقلته الديمقراطية بانتخاب امينه العام وأعضاء الامانة العامة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

أزمات سير خانقة في شوارع الاردن

400 حالة عقر في الزرقاء و7 بلديات تخصص مساحات لإيواء الكلاب

روسيا تستعد لإطلاق مركبتها القمرية

الأربعاء، 22-03-2023 03:23 م

لندن تعتبر تزويدها كييف بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب "لا يمثل تصعيدا نوويا"

641ae62a4c59b7703c01e43b


الوكيل الإخباري- اعتبر وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن تزويد أوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب "ليس تصعيدا نوويا للصراع".

اضافة اعلان

 

وقال وزير الخارجية في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة التي تتحدث عن الجوانب النووية هي روسيا"، مضيفا أن لا يوجد تهديد، و"الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وتعهدت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف.

وقالت غولدي في بيان نشر على موقع البرلمان البريطاني على شبكة الإنترنت: "إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية (تشالنجر 2) لأوكرانيا، سنقوم بتوريد الذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".

وتعليقا على ذلك قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، يمكن أن يؤدي إلى مأساة عالمية سوف تؤثر على الدول الأوروبية.

وأضاف فولودين في بيان نشره بقناته الرسمية على "تليغرام": "إن الحرب حتى آخر أوكراني يمكن أن تصبح حربا حتى آخر أوروبي" في إشارة لما أعلنته بريطانيا عن تزويد نظام كييف النازي بذخيرة اليورانيوم المنضب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
si7ggapv

سوريا تدين تصريحات سموتريتش ضد الأردن وفلسطين

641abc9d4c59b76d991eb95b

روسيا تستعد لإطلاق مركبتها القمرية

641af8e94c59b7764907f71a

زيلينسكي يعلن زيارته لمواقع عسكرية في اتجاه أرتيوموفسك

641ae4a4423604172b1ecb8b

الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني لم يبحثا مبادرة السلام الأوكرانية

641ae0e97a22a

سوريا تؤكد دعمها لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه

641adba5423604322e0b11c9

مصرع شخص في انهيار مبنى بالعاصمة القطرية والبحث عن ناجين

أخبار متعلقة
رو

قرار أممي يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

63f764a4423604591a339503

لوكاشينكو يكشف الهدف الحقيقي من زيارة بايدن إلى كييف

63f6ffd3423604305142b54f

خطة سلام صينية في أوكرانيا سيعلن عنها هذا الأسبوع

cfab907a2e1f6d4350dfe02b9af744b3a6b9677f

بريطانيا تعترف بوجود خلافات في الغرب بشأن الوضع في أوكرانيا

image - 2023-02-23T084005.610

روسيا تكشف مفاجأة بشأن زيارة بايدن إلى كييف

63f5d68d4c59b72c35760b87

الصليب الأحمر يعرض وساطته لإتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا