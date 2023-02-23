روسيا تكشف مفاجأة بشأن زيارة بايدن إلى كييف

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الخارجية الروسية مفاجأة تتعلَّق بالزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بايدن لم يجرؤ على القيام بالزيارة إلا بضمانات أمنية من بلادها.

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وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي لم يُقدم على تلك الخطوة الشجاعة قبل إخطار روسيا، مؤكدةً أنه طلب من الجانب الروسي ضمان سلامته.



وأضافت: "إذا أرادت واشنطن تقديم مثال آخر لحلفائها حول كيفية دعم نظام كييف، فإنها لم تخرج بشكل جيد، خاصة وسط الادعاءات الصاخبة بأنهم يسيطرون تماماً على الوضع، وأن كييف صمدت وعلى وشك الفوز".

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