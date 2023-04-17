الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير

تعليق دوام الجامعة الأردنية العقبة يوم الخميس

إدراج إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 400 مليون دينار الثلاثاء

16 إصابة بـ 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

بنغلادش.. 30 مصابا في حادث تصادم قطارين

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

صدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023

شاهد - سطو مسلح على محل تجاري في أريحا

3 سيناريوهات محتملة حول حبس المدين في الأردن

الإثنين، 17-04-2023 10:24 ص

لوكاشينكو يهنئ الأسد

643cf0914c59b73a536a959f


الوكيل الإخباري- أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عزم بلاده تقديم المساعدة اللازمة لسوريا في مواجهة العقوبات الشديدة والضغوط السياسية فضلا عن تطوير العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك في تهنئة رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، للرئيس السوري بشار الأسد، بالعيد الوطني "عيد الاستقلال، يوم الجلاء"، بحسب مكتب رئاسة بيلاروس: "تحت قيادتكم، تتحمل البلاد بشجاعة الاختبارات في مواجهة قيود العقوبات الشديدة والضغط السياسي من الغرب العدواني، وتتأقلم مع عواقب الكوارث الطبيعية وستواصل بيلاروس تقديم المساعدة اللازمة لسوريا الشقيقة لتجاوز المصاعب في أسرع وقت ممكن".

وأشار لوكاشينكو إلى أن عام 2023 يوافق الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مينسك ودمشق. "مع إعطاء أهمية تاريخية لهذا التاريخ، أود أن أؤكد أن بيلاروس تعتزم بناء تعاون متبادل المنفعة مع سوريا. إنني أتطلع إلى مزيد من التنمية المثمرة مع دعمكم للحوار في جميع المجالات".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
643cfc344c59b7404072bb32

بنغلادش.. 30 مصابا في حادث تصادم قطارين

2021_06_19_12_33_36

الرئيس الإيراني يقبل دعوة الملك سلمان لزيارة الرياض

643ce6ac42360464bd646c48

سلطان عمان يصدر مرسوما بشأن زواج العمانيين من أجانب

thumbs_b_c_d8b3631c8c0f95b4beaab81124845125-800x549

تركيا تتوقع تسريع حصولها على مقاتلات "إف ـ 16" الأميركية

643ce0434c59b708e850453c

روسيا: الجيش السوداني لا يرغب في التفاوض مع قوات الدعم السريع

643ce0494c59b7268a4f75ac

واشنطن ولندن توجهان نداء بشأن السودان

أخبار متعلقة
643ba2664236041fe04e79cf

وزير الخارجية السوري يزور تونس غدا الاثنين

341003070_895726785032442_6739705274009348097_n

لأول مرة منذ 11 عاما .. وزير الخارجية السوري يصل السعودية - صور

483201

سوريا تقرر تعيين سفير لها بتونس

20230401121309afpp-afp_33cg37k.h

سوريا تعلن إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها

643031684c59b773d944a16e

مصر تدعم الجهود الأممية للتوصل لتسوية سياسية في سوريا

55

إطلاق صواريخ من داخل سوريا تجاه الجولان المحتل