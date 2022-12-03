السبت 03-12-2022
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السبت، 03-12-2022 10:48 ص

ليبيا.. استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بصواريخ موجهة قبل تهريبه

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الوكيل الاخباري- أعلن اللواء 44 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، مساء أمس الجمعة، عن استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بصواريخ موجهة كان يجري تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية.

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وأوضح اللواء 44 في بيان له عبر "فيسبوك" أن ذلك جرى "بعد اشتباك مباشر مع عصابات التهريب" من قبل "مفرزة خاصة من مفارز الجيش الليبي".

وبينما لم يوضح البيان مكان العملية، قال إن "هذه العمليات المكثفة تأتي لردع العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب الليبي ولا تلتفت لحجم المعاناة التي تعانيها العديد من مناطق الجنوب منذ مدة طويلة من عدم توفر الوقود".

وأكد اللواء 44 قتال كذلك أن عملياته التي تستهدف قطع خطوط التهريب، وهدم صروح الجريمة، ودك معاقل المجرمين والخارجين عن القانون "مستمرة، رغم حجم المعاناة التي يمر بها اللواء من نقص كبير في الإمكانيات اللازمة من التموين والاحتياجات اليومية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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