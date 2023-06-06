مئات الطلاب السوريين يعبرون الحدود اللبنانية لتقديم الامتحانات في بلادهم

الوكيل الإخباري- توجه اليوم الثلاثاء، 436 طالبا سوريا من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية من الأراضي اللبنانية إلى سوريا لتقديم امتحانات الشهادات العامة.

اضافة اعلان

وأوضح مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن عدد الطلاب الذين وصلوا إلى مركز الاستضافة بعدما عبروا الحدود السورية- اللبنانية وصل إلى 436 طالبا وطالبة.



وأشار إلى أنه تمت استضافتهم ضمن 4 مراكز استضافة موزعة في بلدات الروضة وحوش بجد وجديدة يابوس وكفير يابوس، حيث تم توفير جميع مستلزمات الطلاب والتلاميذ والرعاية الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحا أنه تم تأمين كل التجهيزات ضمن خمسة مراكز امتحانية مخصصة لهؤلاء الطلاب إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والصحي وتنفيذ دورات تقوية لمراجعة المنهاج خلال مدة الامتحان وتأمين وسائل النقل من وإلى المراكز الامتحانية يوميا.

روسيا اليوم