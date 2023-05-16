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الثلاثاء، 16-05-2023 09:25 ص

ما موقف طوكيو من إعادة فتح سفارتها في دمشق؟

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن حكومة بلاده لا تخطط حاليا لإعادة فتح سفارتها في سوريا، لكنها ستراقب عن كثب تطورات الوضع في البلاد بعد عودتها لجامعة الدول العربية.

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وأضاف وزير الخارجية: "نحن على علم بالقرار الخاص بعودة سوريا الى الجامعة. ونعتزم مراقبة الوضع عن كثب فيما يتعلق بالوضع السياسي والوضع الإنساني والجوانب الأخرى. أما بالنسبة لاستئناف عملنا في السفارة بدمشق فلا توجد مثل هذه الخطط حتى الآن".

بالمقابل أعلن الوزير زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا بعد الزلزال المدمر إلى 14.3 مليون دولار.


يشار إلى أن وزراء خارجية جامعة الدول العربية وافقوا خلال اجتماعهم الاستثنائي في 7 مايو على عودة سوريا بعد انقطاع دام 12 عاما. 

 

RT

 




 

 


 

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