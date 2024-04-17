ماسك متشوق لعرض صاروخ روسي متعدد الاستخدام منافس لصواريخ Falcon 9

الوكيل الإخباري - أعلن رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك عبر منصة "X" أنه متشوق لعرض صاروخ Amur-SPG الفضائي الروسي القابل لإعادة الاستخدام أكثر من مرة.

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وفي تعليق على منشور للصحفي إيريك بيرغر تحدث فيه عن موضوع صاروخ Amur-SPG الروسي كتب ماسك "لا أستطيع الانتظار".



وفي وقت سابق كان رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد أشار إلى أن صاروخ Amur-SPG الروسي الواعد سيكون قابلا لإعادة الاستخدام لمرات أكثر مقارنة بصواريخ Falcon 9 التي تنتجها شركة "سبيس إكس" الأمريكية التي أسسها ماسك.



وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد وقعت في أكتوبر 2020 اتفاقيات مع مركز "بروغريس" الروسي لتطوير صواريخ Amur الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، والمجهزة بمحركات تعمل بالميثان، ومن المفترض أن تكون هذه الصواريخ قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10.5 طن إلى المدارات الأرضية القريبة، أي أن حمولتها ستكون أكبر بطنين تقريبا مقارنة بصواريخ Soyuz-2 الروسية المستخدمة حاليا.



ومؤخرا أشار مركز "TsENKI" التابع لـ"روس كوسموس" إلى أن العمل جار على مشروع لإنشاء قاعدة لإطلاق صواريخ Amur في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

RT