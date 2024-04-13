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السبت، 13-04-2024 09:49 ص

ماكرون وشولتس يدعوان إلى إعادة التوازن التجاري مع الصين

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الوكيل الاخباري- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عشية زيارة الزعيم الألماني إلى بكين لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين. 

وقال مسؤولون في مكتب ماكرون إن الزعيمين الأوروبيين ناقشا في مكالمة عبر الفيديو تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الأوروبي. 

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ويتوجه شولتس إلى الصين نهاية هذا الأسبوع في زيارة حساسة تستغرق ثلاثة أيام في وقت يشدد الغرب لهجته تجاه بكين، سواء في ما يتعلق بممارساتها التجارية أو قربها من موسكو.

وشدد ماكرون وشولتس في مكالمتهما أيضا على الحاجة إلى "تحفيز القدرة التنافسية الأوروبية".

وقال مكتب ماكرون إن الزعيمين أكدا مجددا "دعمهما الثابت والطويل الأجل لأوكرانيا" و"ناقشا مبادرات أوروبية لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا". 

وزيارة الرئيس الفرنسي لأوكرانيا متوقعة منذ أسابيع عدة، لكنه قال إنه لن يجري الرحلة إلا عندما يكون لديه شيء ملموس في حوزته.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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