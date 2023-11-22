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الأربعاء، 22-11-2023 12:58 م

مجلة: واشنطن تريد السيطرة على البحر الأسود عبر أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أفادت مجلة Responsible Statecraft بأن القيادة الأمريكية ترغب في السيطرة على البحر الأسود عبر أوكرانيا.

وجاء في المقالة: "ترى القيادة الأمريكية في الصراع المسلح في أوكرانيا، فرصة جيدة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية في البحر الأسود، الذي يربط روسيا بأوروبا الشرقية والشرق الأوسط الغني بالنفط والغاز".

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وأشارت المقالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى منذ عقود إلى استغلال أي فرص جيوسياسية في هذه المنطقة المذكورة.

وذكرت المجلة، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيمس أوبراين، وصف في إفادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ، النزاع المسلح في أوكرانيا بأنه "صفقة جيدة للغاية" بالنسبة للولايات المتحدة، وشدد على أن "الأوكرانيين يتحملون التكاليف الرئيسية" من خلال إجراء جميع العمليات العسكرية بأنفسهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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