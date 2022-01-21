مجلس الأمن يدين بالإجماع الهجمات الإرهابية على أبوظبي



الوكيل الاخباري - دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في بيان صدر اليوم الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون، ونقلته وكالات أنباء عالمية .



وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته دولة الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.

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