مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن فلسطين

الوكيل الإخباري - يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، عند الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت الأردن، مشاورات مغلقة طارئة حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

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ويناقش الأعضاء التصعيد الأخير، ومن المتوقع أن يقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة إعلامية عن الوضع والجهود المبذولة لتهدئة المواجهة والتوسط لوقف إطلاق النار.



يذكر أنه تم الإعلان أمس عن اجتماع المجلس في جلسة خاصة طارئة ولكن تم تغييره لاحقًا إلى جلسة مشاورات طارئة، ولا سيما إن المشاورات تختلف عن الجلسة الخاصة من حيث أنها ليست جلسة رسمية لمجلس الأمن.