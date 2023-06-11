الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

اللواء المعايطة يزور إدارة الإقامة والحدود ويوعز بمضاعفة الجهود للتسهيل على حجاج بيت الله

مركز التوثيق الملكي يطلق برنامج الفهرسة الإلكتروني

المملكة على موعد مع منخفض خماسيني جديد

ليبيا تعترف بجميع الجامعات الرسمية وتعتمد دراسة الطلبة الليبيين فيها

تطوير العقبة: نعمل على إنشاء أول مسار ألياف ضوئية بحري يربط قارتي آسيا وأوروبا

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

الجامعة الأردنية: تأجيل قروض صندوق الادخار لشهر حزيران

توقيف عضو هيئة إدارية سابق بنادي رياضي بجرم الاختلاس

ولي العهد يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها

الاحتلال يهدم سور أرض زراعية في قلقيلية

الأحد، 11-06-2023 03:51 م

مجلس الأمن يستمع لإحاطة حول الوضع بوسط أفريقيا

1685998782629 (1)


الوكيل الإخباري- استمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إلى إحاطة قدمها الممثل الأممي الخاص، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لوسط أفريقيا، عبدو عباري.
وقال عباري إن المنطقة تحتضن فرصا وموارد أكثر من التحديات، مشيرًا إلى تفضيل معظم الدول في المنطقة الحوار لحل التوترات سلمياً، مستشهداً بالحوار بين جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وكذلك تعبئة دول المنطقة لحل الأزمة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

اضافة اعلان


وأضاف عباري أن تأثير الأزمة السودانية على تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى يذكرنا بالحاجة الملحة لاعتماد نهج شامل للسلام والأمن في منطقة وسط أفريقيا.


وأشاد المسؤول الأممي بالتضامن والكرم اللذين أبدتهما الدولتان اللتان استقبلتا آلاف اللاجئين السودانيين، مضيفًا أنه بدون حل سريع وسلمي للنزاع في السودان، ستكون الآثار كارثية ليس على السودان فقط، ولكن أيضًا على جميع دول منطقة حوض بحيرة تشاد.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
209465

«فاغنر» تعلن رفضها توقيع عقود مع وزير الدفاع الروسي

113-174513-somali-youth-movement-killed-19_700x400

غارة على حركة الشباب جنوب الصومال تحصد 19 إرهابيا

492855

روسيا: اندلاع النيران في منشأة للطاقة جراء انفجار عبوة ناسفة

209179

وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم اقتراح حظر اصطحاب سكاكين بوسائل النقل العام

5193653

قتلى وجرحى في هجوم على مقرين للشرطة في فيتنام

209287

اعتقال أميركي في روسيا بتهمة «تهريب مخدّرات»

أخبار متعلقة
م

مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا

الامن الدولي

مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية في السودان

4

مجلس الأمن يمدد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

image - 2023-05-31T085710.228

اليابان: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً انتهاك للقرارات الدولية

64747fd742360440053d3e96

لافروف يحذر من انفجار ضخم في وسط أوروبا

5202317225952578934290

جلسة لمجلس الأمن بشأن القارة الأفريقية