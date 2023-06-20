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الثلاثاء، 20-06-2023 08:29 ص

مجلس الأمن يستمع الى إحاطة بشأن ليبيا

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الوكيل الاخباري - استمع مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية الى إحاطة قدمها الممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها، عبد الله باثيلي.

وقال باثيلي إن الانتخابات الناجحة في ليبيا تتوقف على الإطار القانوني والاتفاق السياسي بين جميع أصحاب المصلحة، مضيفا لقد وصلت العملية السياسية في ليبيا مرة أخرى إلى مرحلة حرجة.

وتعهد المسؤول الأممي بتكثيف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لأن إطالة أمد الوضع الراهن "ضار وكارثة لليبيا وجيرانها".

وقال إنه بينما يُشار إلى إحراز تقدم وتمكين مشاركة المرأة في العديد من المناصب الحكومية، فإن القانون الانتخابي يحتاج إلى مزيد من العمل، حيث تعد الخطوات حاسمة للاتفاق على معايير الأهلية لمرشحي الرئاسة وتشكيل حكومة جديدة - وهما من القضايا طويلة الأمد والمثيرة للجدل إلى حد كبير.

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وحذر باثيلي من أن الاستقطاب وزعزعة الاستقرار سيتسعان بدون حل وسط.

 

بترا


 




 

 


 

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