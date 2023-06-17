السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

الجمارك: 8356 طلب إعفاء مركبات بحاجة إلى استكمال وثائق

الدوريات الخارجية: ضبط سرعات متهورة على الطرق الخارجية

الخارجية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في أوغندا

أكثر من 4000 طن من الخضار والفواكه صدرت للخليج خلال يومين

سماء الأردن على موعد مع اصطفاف مميز للكواكب والقمر

بلدية اربد: 4% خصم على ضريبة الأبنية والأراضي بشرط

إطلاق حملة وطنية للتوعية بخطورة الاعتداءات على المياه

شرق عمان الصناعية تشارك بمعرض في تركيا

محافظة: كليات الطب في الأردن ما زالت متميزة

الدفاع المدني: التعامل مع 988 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

السبت، 17-06-2023 11:59 ص

مجلس الأمن الدولي يناقش مستقبل البعثة الأممية في مالي

1686990585584


الوكيل الاخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، الوضع في مالي والبعثة الأممية العاملة هناك حيت استمع الى إحاطة من رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي السيد القاسم وان.

اضافة اعلان


وشارك في الجلسة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب الذي طلب انسحاب البعثة المتكاملة دون تأخير كونها فشلت في تحقيق ولايتها ومواجهة التحديات الأمنية.


وأشار ديوب الى أن الحكومة الانتقالية اتخذت إجراءات صارمة لخلق نظام دستوري سلمي وآمن، عازيا المأساة التي تعيشها مالي ومنطقة الساحل إلى التدخل الدولي في ليبيا عام 2011.


وقال إن الحكومة الانتقالية اتخذت تدابير قوية لإنشاء نظام دستوري سلمي وآمن حيث تسعى الحكومة جاهدة للتحرك نحو الاستفتاء الدستوري وإطلاق حملة انتخابية.


وبشأن الوضع الأمني في البلاد، قال إنه منذ التدخل الدولي في ليبيا عام 2011 ، تعيش مالي ومنطقة الساحل مأساة وتنتظر ردا دوليا، مضيفا، "لقد كان هناك تأثير مدمر على الوضع الإنساني في المنطقة".


ورفض الوزير المالي التقرير "الوهمي" الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن قوات الدفاع والأمن في البلاد تستهدف المدنيين المتواجدين هناك لحمايتهم، مضيفا أن بلاده مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف التي تحترم سيادتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1041536601_217_5_3994_2043_1000x541_80_0_0_dd52307d2283f0eeabbaedbaa644eb4b

حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. عقود وصفقات بقيمة 4 تريليونات روبل

648d7d424236044ac16a49b8

لافروف: دور الأمم المتحدة لم ينفد بل كان سينمو لولا الانتهاكات الغربية

648d7a1c4c59b7671d547c93

إسقاط 3 مسيرات أوكرانية حاولت استهداف محطة لضخ النفط في بريانسك

السيسي-وأردوغان

أردوغان يدعو السيسي لزيارة تركيا

648d6bb2423604492b247e6b

الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة بن فرحان المرتقبة إلى طهران

648d690c4236043485599bc9

أوكرانيا تشتري عربات مشاة قتالية من التشيك وسلوفاكيا

أخبار متعلقة
1685998782629 (1)

مجلس الأمن يستمع لإحاطة حول الوضع بوسط أفريقيا

م

مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا

الامن الدولي

مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية في السودان

4

مجلس الأمن يمدد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

image - 2023-05-31T085710.228

اليابان: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً انتهاك للقرارات الدولية

64747fd742360440053d3e96

لافروف يحذر من انفجار ضخم في وسط أوروبا