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الثلاثاء، 20-07-2021 01:56 م

محاولة طعن رئيس مالي المؤقت خلال صلاة العيد

مالي


الوكيل الإخباري - هاجم مسلحان، أحدهما كان يحمل سكينا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا اليوم الثلاثاء.

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ونقلت وكالة "أ ف ب" عن ما شاهده صحفي (يعمل لديها) خلال صلاة الجمعة في المسجد الكبير في العاصمة باماكو.


ووقع الهجوم خلال احتفالات إسلامية بعيد الأضحى المبارك. وعلى الفور، تم نقل الرئيس من مكان الحادث، وفقًا للصحفي.


وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012.


ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال مناطق بأكملها شمال ووسط مالي خارج السيطرة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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