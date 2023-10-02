محمد بن راشد يصدر قانونا حول شعار إمارة دبي - صورة

الوكيل الإخباري - أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً ينص على أن يكون لدبي شعار خاص بها.



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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن بن راشد أصدر قانونا بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعار خاص بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويحدد شكل الشعار وفقا للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر الشعار ملكا لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.



ويستعمل الشعار، وفق ما نص عليه القانون، في "المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن".