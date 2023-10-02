الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

الصحة العالمية عن الحملة الوطنية للتطعيم: المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم

الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

الغذاء والدواء: لقاح MR آمن وعدم تسجيله لا يعني أنه غير موثوق

وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

الإثنين، 02-10-2023 01:55 م

محمد بن راشد يصدر قانونا حول شعار إمارة دبي - صورة

651a85b242360457976a4275


الوكيل الإخباري - أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً ينص على أن يكون لدبي شعار خاص بها.

اضافة اعلان

 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن بن راشد أصدر قانونا بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعار خاص بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويحدد شكل الشعار وفقا للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر الشعار ملكا لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.

 

ويستعمل الشعار، وفق ما نص عليه القانون، في "المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22525

تركيا.. تحديد هوية أحد منفذي هجوم أنقرة

554

النيابة العامة المصرية تصدر بيان بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

651a843c4236045c390cb024

مولدوفا تؤكد سعيها لبيع مينائها الوحيد لرومانيا

651a75ea42360459ca66e221

بومبيو: نزاع أوكرانيا أضعف الولايات المتحدة وأفقدها قدرتها على ردع روسيا

ت

السلطات المصرية تبدأ التحقيق في أسباب حريق الإسماعيلية

651a73a34c59b7733c5b78ec

مصر.. دعوة حزبية للاحتشاد في الميادين لدعم السيسي

أخبار متعلقة
111156335_mediaitem111156331

نائب رئيس دولة الإمارات يبحث عن وزير بهذه الشروط

venise-header

مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء

65088f1c42360403f20add05

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي وبن زايد

6

الإمارات تُحبط تهريب 13 طناً من الكبتاجون بقيمة 3 مليار درهم

65001224423604152d5fe8b1

الإمارات تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

tremblement-de-terre-marrakech4

بعد الزلزال الكبير.. جسر جوي إماراتي لدعم المغرب