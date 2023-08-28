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الإثنين، 28-08-2023 12:53 م

مدفيديف: روسيا تزود نفسها بكل أنواع الأسلحة

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الوكيل الإخباري - صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة بكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية لقواتها المسلحة.

وكتب مدفيديف في صفحته على "تلغرام": "إننا نزود أنفسنا بكل أنواع الأسلحة، وبكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة. هكذا يعمل مجمعنا الصناعي العسكري. وتعمل ورشاته في 3 نوبات. وستنتج أكبر عدد ممكن من الأسلحة لحماية وطننا بشكل فعال".

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وأشار إلى أن "العدو يحسب باستمرار وبشكل مؤلم كم وما بقي لدينا" من الدبابات والقذائف والصواريخ وأشياء أخرى.


وتابع: "إنه أمر مفهوم أن دعاية العدو تعيش وفقا لقوانينها الخاصة. لكن ليس ذلك فقط، فإن مثل هذا الحساب يتفق بالكامل مع منطق وجود دولة بانديرا، إذ أنها - في نهاية المطاف - دولة طفيلية وتتلقى الغذاء "من جسد" أصحابها وتعيش على حسابهم. وإذا لم تكن هناك إمدادات أسلحة، سينتهي كل شيء بسرعة بالنسبة لنظام بانديرا. ستموت الطفيليات".

 

RT

 




 

 


 

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