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الثلاثاء، 08-08-2023 11:10 ص

مدفيديف: لدينا القوة الكافية لسحق أعدائنا كما فعلنا قبل 15 عاما

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن روسيا لديها القوة الكافية لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، كما فعلت في أغسطس 2008 وواجهت العدوان الجورجي.

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وكتب مدفيديف على "تيلغرام" بمناسبة الذكرى الـ15 لصدّ العدوان الجورجي على أوسيتيا الجنوبية وتحرير الجيش الروسي لها: "من الواضح أن الولايات المتحدة وأتباعها كانوا يفتقرون إلى الخبرة. اليوم يشنون مرة أخرى حربا إجرامية بالوكالة، في محاولة لإزالة روسيا عن وجه الأرض. منظومة "الناتو" بأكملها تحاربنا بشكل علني".


وأضاف: "لدينا القوة الكافية لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، كما فعلنا في أغسطس 2008.


سنسحق أعداءنا، وستحقق روسيا السلام بشروطها. النصر لنا!".


وأشار إلى أنه قبل 15 عاما، ردت روسيا بحزم على الهجوم الدنيء على تسخينفال، حيث وقف الغرب خلف ساكاشفيلي، الذي سعى منذ ذلك الحين إلى زعزعة الوضع على حدود روسيا.


وشدد على أن القوات الروسية عاقبت المعتدين بسرعة وبشدة في 5 أيام، حيث حمت الروس في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من العدو وأعطت البلدين الجديدين فرصة التطور بدعم من روسيا.


أوسيتيا الجنوبية، وأبخازيا أعلنتا استقلالهما من جانب واحد عن جورجيا في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي، بعد أن ألحقتا بجورجيا إداريا في مرحلة سابقة من عهد الاتحاد.

 

RT

 




 

 


 

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