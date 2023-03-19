مراقب دولي يشيد بانتخابات كازاخستان

الوكيل الإخباري - أشاد مراقب دولي بالانتخابات النيابية والبلدية التي تجري في كازاخستان اليوم الأحد، من حيث سلاستها والإقبال المميز الذي شهدته، ولا سيما من العناصر الشابة.

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وقال الأمين العام ورئيس أمانة مجلس الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة، دميتري كوبيتسكي، إنه شاهد الناخبين يتجهون إلى مراكز الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحا، ولم تكن هناك انتهاكات كبيرة أو ملحوظة خلال الانتخابات.



وأضاف "عادة ما نلاحظ، أن يدلي البالغون وكبار السن بأصواتهم أولا، لكن هنا يقوم الشباب بذلك".



وأشار إلى أن 61 مراقبا من الجمعية يراقبون الانتخابات في مدن كازاخستان وخارجها في مراكز الاقتراع المفتوحة، وفي البعثات الدبلوماسية للبلاد في العديد من بلدان رابطة الدول المستقلة، وكذلك في بلجيكا والصين وفرنسا وكوريا الجنوبية.



بترا