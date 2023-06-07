مرتزق تايواني: تم تدمير فصيلتنا في الجيش الأوكراني مرتين

الوكيل الإخباري - كتبت صحيفة "Taiwan News" أن مرتزقا من تايوان قاتل إلى جانب كييف أفاد بأن فصيلته دمرت بالكامل مرتين.



وأضافت الصحيفة أن المرتزق كان يقاتل في صفوف الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي بأوكرانيا.

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ونقلت عنه قوله "تم تدمير فصيلتنا بالكامل تقريبا مرتين، وأنا الشخص الوحيد المحظوظ في فصيلتنا الذي لم يتضرر".



وأفاد بأن المعركة في المنطقة التي كان متواجدا فيها لم تكن حامية جدا، بينما بلغت الخسائر في الفصيلة 50%، وقتل 20% منها.



كما أشار إلى أنه في اشتباك قتالي حقيقي يمكن حتى للجنود ذوي الخبرة أن يصابوا بالذعر خوفا من فقدان قدرتهم على القتال.



وأوضح أيضا "كان حماس العديد من المقاتلين الذين أرادوا تجربة إثارة الحرب، يتلاشى... هذا ليس جيشا حديثا لحلف الناتو مع دعم لوجستي قوي".



وأكد "في الواقع كل شيء بعيد عن السينما" ويضطر جنود المشاة للقتال في الوحل مضيفا أن "كل ما لديك هو الفوضى والوحل والحزن والألم والإنهاك".



وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في نهاية مايو الماضي بأن عدد المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب كييف يبلغ نحو 2,5 ألف شخص.

RT